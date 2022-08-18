Всего через несколько месяцев после того, как Intel официально запустила серию Alder Lake HX, новый гибрид настольных и мобильных процессоров для высокопроизводительных ноутбуков и рабочих станций уже протестирован.
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Согласно результатам тестирования, опубликованным на веб-сайте BAPCo CrossMark, образцом процессора стала модель Core i5-13600HX с 14 ядрами и 20 потоками. Платформа определяется как настольная, хотя серия HX представляет собой настольный кристалл в мобильном корпусе. С текущей серией Core 12-го поколения Intel смогла впервые выпустить 16-ядерный процессор, используя полноценный кристалл с 8 производительными и 8 энергоэффективными ядрами.
Конфигурация с 14 ядрами и 20 потоками предполагает, что Intel добавит 2 производительных ядра к моделям уровня Core i5-1×600HX. Однако точные характеристики, такие как тактовая частота или уровень TDP, еще не подтверждены. Весьма вероятно, однако, что Intel продолжит использовать TDP по умолчанию на уровне 55 Вт.
С точки зрения производительности, Core i5-13600HX на самом деле медленнее, чем Core i7-12700H с той же конфигурацией ядер и работающий совместно с 32 ГБ памяти DDR4-3200 с аналогичными характеристиками. При более высоком уровне TDP производительность в этом случае почти наверняка должна быть выше.