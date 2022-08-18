Модель получила 14 ядер и 20 потоков

Всего через несколько месяцев после того, как Intel официально запустила серию Alder Lake HX, новый гибрид настольных и мобильных процессоров для высокопроизводительных ноутбуков и рабочих станций уже протестирован.

реклама

Согласно результатам тестирования, опубликованным на веб-сайте BAPCo CrossMark, образцом процессора стала модель Core i5-13600HX с 14 ядрами и 20 потоками. Платформа определяется как настольная, хотя серия HX представляет собой настольный кристалл в мобильном корпусе. С текущей серией Core 12-го поколения Intel смогла впервые выпустить 16-ядерный процессор, используя полноценный кристалл с 8 производительными и 8 энергоэффективными ядрами.

Конфигурация с 14 ядрами и 20 потоками предполагает, что Intel добавит 2 производительных ядра к моделям уровня Core i5-1×600HX. Однако точные характеристики, такие как тактовая частота или уровень TDP, еще не подтверждены. Весьма вероятно, однако, что Intel продолжит использовать TDP по умолчанию на уровне 55 Вт.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

С точки зрения производительности, Core i5-13600HX на самом деле медленнее, чем Core i7-12700H с той же конфигурацией ядер и работающий совместно с 32 ГБ памяти DDR4-3200 с аналогичными характеристиками. При более высоком уровне TDP производительность в этом случае почти наверняка должна быть выше.