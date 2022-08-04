Оно больше, чем у Alder Lake, но размеры процессора одинаковые иимеют один и тот же сокет LGA 1700

Создатель контента на платформе Bilibili получил инженерный образец процессора Intel Core i9-13900 Raptor Lake и показал чип на видео. В результате стали известны официальные размеры кристалла процессора Intel Raptor Lake: 23,8 на 10,8 мм. Это означает немного более широкий и гораздо более длинный размеру кристалл по сравнению с процессорами Alder Lake 12-го поколения.

реклама

Ближе к концу видео сравниваются три чипа прошлого, настоящего и будущего поколений процессоров Intel, включая Rocket Lake Core i9-11900K с размером 24 x 11,7 мм и Alder Lake Core i9-12900K с размером 20,4. х 10,2 мм и конечно инженерный образец Raptor Lake i9-13900. Raptor Lake находится между двумя другими чипами по размеру: i9-12900K - самый маленький чип, а 11900K - самый большой.

Размер кристалла Raptor Lake соответствует новым усовершенствованиям архитектуры, о которых приходилось слышать в течение нескольких месяцев. Эти изменения включают удвоение количества эффективных ядер, значительное увеличение кэш-памяти L2 и небольшое увеличение кэш-памяти L3.

Эти изменения, несомненно, являются причиной значительного увеличения размера кристалла Raptor Lake. Дополнительное количество ядер требует добавления еще двух четырехъядерных кластеров, что приводит к увеличению длины кристалла.

Стоит упомянуть размер кристалла Intel Rocket Lake Core i9-11900K предыдущего поколения в сравнении с Core i9-13900. Он по-прежнему больше, чем у архитектуры Raptor Lake, несмотря на добавление еще двух кластеров. Эти данные показывают, насколько неудачной была архитектура Intel 11-го поколения.

Rocket Lake считается одной из худших архитектур Intel на сегодняшний день, а некоторые вообще называют ее провалом. Архитектура процессора во многих отношениях была шагом назад по сравнению с его предшественником Comet Lake 10-го поколения, при этом сама архитектура была специально разработана для новейшего на тот момент 10-нм техпроцесса Intel. Но из-за проблем с разработкой 10-нм техпроцесс пришлось отложить, что вынудило Intel перевести Rocket Lake на более крупный 14-нм техпроцесс.

В результате размер кристалла Rocket Lake значительно увеличился, в то время как количество ядер сократилось с 10 до 8 на флагманских моделях Core i9. Кроме того, Rocket Lake также потреблял больше энергии, чем его предшественник, с пиковой мощностью около 300 Вт. Однако в архитектуре сохранялись улучшения IPC, и впервые на основной платформе использовалась инструкция AVX-512. Так что архитектура не была полным провалом.

Что касается Raptor Lake, то новые чипы Intel 13-го поколения будут совместимы с текущим сокетом LGA 1700, несмотря на большой кристалл, а также будут совместимы с кулерами для LGA 1700 и текущими материнскими платами на чипсетах серии 600, но понадобится обновление BIOS.

Большой размер кристалла может увеличить требование к процессорным кулерам, поскольку кэш и ядра выделяют дополнительное тепло, но это будет незначительным изменением по сравнению с Alder Lake. Чипы в любом случае должны будут находиться в тех же пределах мощности, что и Alder Lake.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

У Raptor Lake до сих пор нет официальной даты выпуска, но все слухи указывают на четвертый квартал 2022 года.