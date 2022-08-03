Таким образом он должен стоить 799 долларов

В скором времени компания Apple представит серию смартфонов iPhone 14. Хотя дата запуска остается неизвестной, обычно Apple выпускает свои телефоны в сентябре или октябре. Подробности о серии iPhone 14 были раскрыты уже множеством утечек за последний месяц, но похоже, что один момент о телефонах мог быть неточным.

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В некоторых сообщениях утверждалось, что смартфоны Apple получат более высокую цену, чем прошлогодний iPhone 13. Предположительно, вся линейка должна была дебютировать с ценой на 100 долларов выше по сравнению с их предшественниками, за исключением нового iPhone 14 Max. Согласно этим сообщениям, iPhone 14 будет стоить 899 долларов. Однако новое сообщение из Кореи со ссылкой на американские инсайдерские источники указывает на то, что вышеупомянутые утечки были не совсем точными.

Согласно новой информации Apple решила сохранить цену iPhone 14 в попытке компенсировать стагнацию на мировом рынке и привлечь покупателей более адекватной ценой. Это имеет смысл, учитывая, что моделью серии iPhone 13 начального уровня был iPhone 13 Mini за 729 долларов. Однако, по всем признакам, iPhone 14 Mini не планируется, и повышение цены на iPhone 14 до 899 долларов значительно повысит нижнюю планку стоимости серии. Теперь, судя по всему, iPhone 14 будет стоить 799 долларов, как и iPhone 13.

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Источник прямо заявляет, что эта цена действительна только для iPhone 14. Остальные модели линейки, вероятно, дебютирует с ценниками, о которых ходят слухи, то есть 1099 долларов за iPhone 14 Pro и 1199 долларов за iPhone 14 Pro Max.