Слухи об архитектуре Redwood Cove появились еще в ноябре 2020 года, когда она впервые была упомянут Moore’s Law is Dead. Теперь этот слух нашел свое подтверждение благодаря утечке из Microsoft Perfmon.
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Согласно данным, предоставленным @InstLatX64, процессоры 14-го поколения «Meteor Lake» будут построены на двух архитектурах. Большие производительные ядра будут основаны на микроархитектуре Redwood Cove, а малые энергоэффективные ядра предположительно основаны на архитектуре Crestmont.
Поколение Meteor Lake является преемником Raptor Lake, новой гибридной архитектуры, разработанной для настольных компьютеров и мобильных устройств. Однако ожидать его появления раньше, чем в следующем году, не следует. Эта архитектура станет первой серией потребительских процессоров, использующих техпроцесс Intel 4.
Кроме того, Meteor Lake будет иметь совершенно новую графическую архитектуру Intel Xe-LPG с увеличенным числом ядер. Intel сообщала о 192 исполнительных блоках, в то время как недавние утечки предполагают, что на самом деле их будет 128.
Также предполагается, что серия Meteor Lake 14-го поколения может поставляться с ядром третьего типа, реализованным в кристалле.