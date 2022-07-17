Такая модель вообще никогда не планировалась к выпуску

Появление слухов о самой быстрой настольной видеокарте Arc под названием A780 датируются первым кварталом этого года. Однако существование этой модели так и не было подтверждено Intel, более того, она никогда не появлялась ни в одной правдоподобной утечке. Название A780 действительно было всего лишь слухом, который приобрел популярность, когда Intel представила настольную модель Arc Limited Edition.

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Как оказалось, Limited Edition является всего лишь эталонным дизайном Intel с RGB-подсветкой. Такой дизайн должен быть доступен для моделей Arc A770 и Arc A750 и точно не будет использоваться в Arc A780, потому что такой модели просто не существует.

По словам Райана Шраута, Arc A780 вообще никогда не планировалась, а это означает, что слухи о еще более быстром графическом процессоре ACM-G10 были ошибочными. Кроме того, поскольку A770 и A750 официально позиционируются как конкуренты линейки RTX 3060, шансы на то, что серия Arc достигнет производительности RTX 3070, на данный момент очень малы. A780 является не единственной моделью, которая, скорее всего, не будет запущена.

Эта неделя была полна новостей от Intel, в том числе о картах A750 и A770, а также появилась утечка информации об A310. Это означает, что из семи моделей, о которых ходили слухи, две были подтверждены Intel официально, а третья подтверждена утечкой. Поскольку A780 не планировалась к выходу, а A350 никогда не упоминался ни в одной утечке, количество моделей сократилось до пяти. Кроме того, пока нет никаких подробностей о модели среднего уровня A580.

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Intel должна выпустить свои графические процессоры для настольных ПК в следующем месяце, если компания вообще хочет захватить хоть какую-нибудь долю рынка, так как появление графических карт AMD и NVIDIA нового поколения уже не за горами. Есть сомнения, что пользователи будут долго ждать какие-то мифические новинки от Intel, а предпочтут приобрести видеокарты от проверенных временем производителей.