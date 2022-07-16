Это первое стороннее приложение, получившее поддержку грядущего флагмана Nvidia

До выхода новой флагманской модели GeForce нового поколения, основанной на архитектуре Ada Lovelace остается еще много времени, но информация об идентификаторе графического процессора, появившаяся в прошлые выходные, оказалась полезной для сторонних разработчиков приложений. Например, AIDA64 теперь поддерживает не только недавно выпущенную GeForce GTX 1630, а также новый ускоритель центров обработки данных Hopper H100 с 96 ГБ памяти.

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К сожалению, в примечаниях к выпуску обновления AIDA64 6.70.6033 не уточняется, какая информация о графическом процессоре доступна для GeForce RTX 4090, за исключением того, что она основана на графическом процессоре AD102, который на данный момент довольно хорошо известен. Тем не менее это первое программное обеспечение, поддерживающее карту.

Это не первый случай, для AIDA64. Данная утилита всегда одной из первых получает поддержку новейших графических процессоров, которые еще только готовятся к выходу. Некоторые из обновлений основаны на слухах и утечках, но они редко бывают ошибочными.

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Что касается GeForce RTX 4090, то видеокарта станет новым флагманом компании NVIDIA на базе графического процессора GA102-300 с 16384 ядрами CUDA. Считается, что эта модель высокого класса будет оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X и получит TDP 450 Вт. Согласно нескольким источникам, RTX 4090 должна стать первой видеокартой в новой линейке поступившей в продажу, а позже появятся RTX 4080 и RTX 4070. Это вполне может объяснить, почему AIDA64 указывает пока только эту модель.