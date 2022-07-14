Телефон можно будет купить с 22 июля, но пока только в Китае

В Китае состоялся релиз смартфона Honor X40i, где его можно будет заказать с 22 июля. Хотя бренд Honor еще не подтвердил глобальный запуск, нет сомнений, что спустя некоторое время смартфон появится и в других уголках мира. Однако, он может выйти совершенно под другим названием, как это было в случае с другими смартфонами Honor.

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Сердцем Honor X40i является система на чипе Dimensity 700 от MediaTek. Чипсет Dimensity 700, который используется в различных устройствах уже больше года, имеет два процессорных ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц и графический процессор Mali-G57 MP2 с тактовой частотой 950 МГц. Новинка оснащается крупным 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой 60 Гц. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт.

Кроме того, Honor X40i оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой f/2.0, основной 50-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/1.8 и 2-мегапиксельным датчиком глубины резкости. В качестве операционной системы смартфон используется Android 12, но с собственной оболочкой Magic UI 6.1. Размеры Honor X40i составляют 162,9 х 74,5 х 7,43 мм, а весит телефон 175 г.

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Изначально Honor X40i будет доступен в цветовых вариантах Rose Galaxy, Star Dream Silver, Ink Jade Blue и Phantom Night Black. Стоимость смартфона в минимальной конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти составляет около 238 долларов. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ стоит около 268 долларов. Самая дорогая версия смартфона получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, а также стоимость 297 долларов.