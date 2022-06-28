Но одноядерный и игровой тесты провалил предшественнику

Ожидается, что Intel представит процессоры поколения Raptor Lake в ближайшие несколько месяцев, но инженерные образцы (ES) уже попали в руки некоторых тестировщиков. Недавно уже сообщалось о первых показателях производительности от SiSoft для флагманского процессора Core i9-13900. Теперь появилась возможность увидеть производительность Core i9-13900 в Cinebench R20, Cinebench R23 и других тестах.

реклама

Образец Core i9-13900 ES1 имеет восемь производительных ядер(P) и 16 энергоэффективных(E) ядер. Ядра P переходят на более новую архитектуру Raptor Cove, в то время, как ядра E по-прежнему основаны на Gracemont. Core i9-13900 также имеет 36 МБ кэш-памяти, что на 6 МБ больше, чем у Alder Lake Core i9-12900K.

Этот образец Core i9-13900 не относится с серии K, что означает отсутствие поддержки разгона. Утечки из CPU-Z указывают на то, что процессор будет иметь типичную мощность 65 Вт. Intel недавно подтвердила, что Raptor Lake будет поддерживать новые функции XTU, такие, как Efficient Thermal Velocity Boost и TVB для каждого ядра, что должно привести к повышению частоты до 6 ГГц. Однако неясно, могут ли модели, не относящиеся к серии K, использовать эти функции.

В силу того, что рассматриваемый образец Core i9-13900 является инженерным образцом, он ограничен частотой 3,8 ГГц для P-ядер. E-ядра разделены на два кластера, один из которых работает на частоте 1 ГГц, а другой - на частоте 2,8 ГГц.

Ресурс Expreview, получивший Core i9-13900 ES, сравнил производительность Raptor Lake с Core i9-12900K, у которого все ядра были заблокированы на частоте 3,8 ГГц. В качестве платформы использовалась плата Asus ROG Maximus Z690 Extreme с 32 ГБ памяти DDR5 и ранней версией BIOS.

Согласно данным Expreview, Core i9-13900 ES набирает 1334 балла в одноядерном тесте Cinebench R23 и 26748 баллов в многоядерном тесте. Core i9-12900K лидирует в одноядерном тесте на 12%, но Raptor Lake получает преимущество в многоядерном тесте с преимуществом 20%. Аналогичные результаты были получены и в Cinebench R20.

анонсы и реклама 4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> Пиши на наш сайт и зарабатывай 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3080 - 90 тр в Регарде -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

При этом Core i9-13900 продемонстрировал ощутимый прирост по сравнению с Core i9-12900K в большинстве других тестов, включая x264, Corona 1.3, 7-zip и другие. Игровые тесты с разрешением 1080p показали проигрыш Core i9-13900, но в основном разница находится в пределах погрешности.