На первом этапе такой поддержкой могли похвастаться только три игры

Сегодня утром компания AMD опубликовала новую запись в блоге, в которой поделилась подробностями о степени внедрения технологии FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в играх. По данным AMD, в ближайшее время поддержку FSR 2.0 получат 16 новых игр, в том числе такие хиты, как Hitman 3 и Microsoft Flight Simulator.

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Принятие FSR 2.0 студиями разработки игр также выглядит весьма неплохо. Еще 19 игровых студий поддержали технологию масштабирования от AMD, включая ACME Game Studio, Arkane Lyon, Asobo Studio, CCP Games, GIANTS Software, IO Interactive, Luminous Productions, Luoxigu Network, Obsidian Entertainment, Perfect World Games, Reflection/Bandai Namco, Respawn Entertainment и другие.

В результате в скором времени мы должны увидеть гораздо больше новых игр и уже вышедших с поддержкой новой технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0.

С добавлением еще 16 игр, получающих поддержку FSR 2.0 их общее количество выросло до 19. Поддержку получат: Abyss World, Asterigos, Delysium, EVE Online, Forspoken, Grounded, Hitman 3, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, Overprime, Perfect World Remake, Rescue Party: Live!, Super People, Swordsman Remake, The Callisto Protocol.

Кроме того, AMD также объявила, что увеличивается поддержка FSR 1.0. Теперь еще семь игр поддерживают версию 1.0, в том числе Arma Reforger, Assassin's Creed Valhalla, Dolmen, Hitman 3, Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition, Sniper Elite 5, The Elder Scrolls Online и V Rising. Это может показаться странным, учитывая выход FSR 2.0. Однако более простой метод масштабирования версии FSR 1.0 гораздо менее требователен к аппаратному обеспечению графического процессора. Кроме того, требования к реализации игр для версии 1.0 также менее требовательны. Эти два факта могут сделать FSR 1.0 более привлекательной, чем FSR 2.0. Но ничто не мешает разработчикам добавить версии 1.0 и 2.0 в одну игру.

Ниже представлены диаграммы с результатами тестирования некоторых игр с включенной технологией и без неё на различных видеокартах AMD.

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