Остается надеяться на скорейшее налаживание производства собственных чипов и развитие соответствующих технологий

Из-за ограничений на экспорт в Россию со стороны США, Великобритании и Евросоюза ведущие тайваньские компании одними из первых прекратили сотрудничество с Россией после того, как была начата Специальная военная операция на территории Украины. На этой неделе Министерство экономики Тайваня (MOEA) официально опубликовало свой список высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь. Запрещаются все виды высокотехнологичных устройств тайваньского производства, а также инструменты, используемые для изготовления чипов независимо от того, используют ли они технологии из США, Великобритании или ЕС, на которые уже распространяются ограничения.

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Товары, запрещенные к вывозу в Россию и Беларусь, относятся к категориям от 3 до 9 согласно Вассенаарским соглашениям и охватывают электронику, компьютеры, телекоммуникации, сенсоры, лазеры, навигационное оборудование, морские технологии, навигацию, авионику, реактивные двигатели и ряд других товаров. Поскольку соглашение было принято 42 государствами в середине 1990-х годов, ограничения могут показаться немного устарелыми, но делают ограничения еще более жесткими для России и Беларуси.

С сегодняшнего дня российские организации не могут покупать чипы, соответствующие одному из следующих условий:

- производительность более 5 GFLOPS(PlayStation 2 от Sony, выпущенная в 2000 году, имела пиковую производительность около 6,2 GFLOPS);

- рабочая частота 25 МГц и выше;

- ALU шириной болеет 32 бит;

- внешнее соединение со скоростью передачи данных 2,5 МБ/с и выше;

- более 144 контактов на чипе.

Помимо невозможности закупать чипы у тайваньских компаний, российские организации не смогут получить из Тайваня какое-либо оборудование для производства чипов, включая сканеры, сканирующие электронные микроскопы и другие типы полупроводниковых инструментов, которые можно использовать для местного производства чипов или провести реверс-инжиниринг.

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Стоит отметить, что МЦСТ, разработчик процессоров «Эльбрус», ведет переговоры с российским производителем микросхем «Микрон» по контракту на производство процессоров внутри страны, сообщает РБК. Самый совершенный чип «Эльбрус» изготавливался на TSMC по 16-нм техпроцессу компании, а самый продвинутый техпроцесс Микрона составляет всего 90 нм.