Об этом сообщает китайская компания TCL

Польский сайт PPE принял участие в пресс-конференции TCL в Польше. Производитель телевизоров рассказал о своих ожиданиях от рынка консольных игр и о том, как он будет готовиться к появлению еще более мощных устройств.

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Устройства Sony и Microsoft 9,5-го поколения не следует считать консолями следующего поколения. В этом промежуточном обновлении будут представлены усовершенствованные устройства, как PlayStation 5 (возможно, под названием Pro), так и новые Xbox Series S и X. Слухи об этих консолях появились еще до того, как были выпущены текущие модели. Тем не менее это первый раз, когда производитель телевизоров озвучил свои прогнозы.

Компания ожидает, что устройства с поддержкой разрешения 8K могут получить графическую производительность на уровне десктопной видеокарты AMD Radeon RX 7700XT. Естественно, этой видеокарты пока не существует, однако вполне вероятно, что она будет основана на графическом процессоре Navi 32 с графикой RDNA3. До сих пор нет подтверждения того, что архитектура RDNA3 появится на консолях, но, учитывая, насколько близки консоли текущего поколения с графикой RDNA2 по своим характеристикам к серии Radeon для настольных ПК, это не выглядит особо удивительным.

Возможности вывода изображения в режиме 4K и 8K могут зависеть от обновленных методов масштабирования, таких как FidelityFX Super Resolution 2.0, поддерживаемых архитектурой AMD RDNA.

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Обе консоли будут выпущены не ранее следующего года. Консолям PS4 и Xbox One потребовалось 4 года, чтобы получить обновление в середине своего производственного цикла, и 7 лет, чтобы свет увидел их приемника. Ни Sony, ни Microsoft пока не подтвердили, что такие обновленные консоли планируются. AMD, которая поставляет свои процессоры и графические чипы обоим производителям консолей, также не дает никаких комментариев по этому вопросу.