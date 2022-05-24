Они будут изначально поддерживать новейшие платформы от Intel и AMD

Когда твердотельные накопители на интерфейсе PCIe 4.0 впервые появились на рынке в 2019 году, они обеспечили на тот момент головокружительную скорость передачи данных около 5000 МБ/с. За прошедшие годы, по мере того как контроллеры твердотельных накопителей совершенствовались, и вышла более быстрая память NAND, появились твердотельные накопители PCIe 4.0 преодолевшие порог последовательного чтения в 7000 МБ/с, но затем уперлись в ограничения интерфейса. Теперь пришло время перейти на твердотельные накопители PCIe 5.0 следующего поколения, и Apacer готова представить на Computex 2022 два продукта, способных почти вдвое повысить производительность своих аналогов на шине PCIe 4.0.

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Твердотельный накопитель Apacer AS2280F5 PCIe 5.0 обеспечивает скорость последовательного чтения до 13000 МБ/с и последовательной записи до 12000 МБ/с. Кроме того, Apacer использует довольно мощный радиатор для SSD и предоставляет на него пятилетнюю гарантию.

Zadak TWSG5 от игрового бренда Apacer также имеет те же характеристики производительности, что и AS2280F5. TWSG5 предлагает покупателям два разных варианта радиатора. Первый представляет собой традиционную алюминиевую конструкцию, аналогичную той, что используется в твердотельных накопителях марки Apacer, а второй представляет собой ультратонкий графеновый радиатор для размещения в низкопрофильных системах. Кроме того, как и на Apacer AS2280F5, на Zadak TWSG5 предоставляется пятилетняя гарантия.

К сожалению, Apacer не предоставила информацию о IOPS при чтении/записи или показателях выносливости. Также, компания не сообщила о емкости твердотельных накопителей и их ценах. Кроме того, неизвестен контроллер используемый Apacer, хотя ожидается, что многие будущие твердотельные накопители PCIe 5.0 будут использовать новый контроллер Phison E26.

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Известно, что новые твердотельные накопители от Apacer будут полностью совместимы с материнскими платами, использующими набор микросхем Intel Z690 для процессоров Alder Lake 12-го поколения. Кроме того, твердотельные накопители также будут поддерживаться материнскими платами, использующими наборы микросхем AMD X670 и X670E для процессоров Ryzen 7000.