Чего пока нельзя сказать о продукции компании Nvidia

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Последняя информация о ценах на графические процессоры от Newegg и HardwareUnboxed подтверждает, что AMD Radeon RX 6000 действительно на данный момент дешевле, чем серия NVIDIA RTX 30.

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Рекомендуемая розничная цена производителя постепенно становится реальной, сообщает HardwareUnboxed, опубликовавший свой последний отчет, основанный на текущих ценах одного из крупнейших розничных продавцов США, Newegg. В то время как стоимость продукции обеих компаний изменяются примерно одинаково в течение одного месяца на 6–8%, продукция AMD сейчас стоит почти на уровне рекомендованной розничной цены.

Средняя цена карт Radeon RX 6000 всего на 5% выше рекомендованной розничной цены, а некоторые карты продаются по цене даже ниже рекомендованной(RX 6900XT/6600XT/6500XT).

Хотя цены на карты GeForce RTX 30 также снизились в среднем на 6%, рекомендуемая производителем розничная цена для карт NVIDIA по-прежнему на 24% выше для всей линейки. Как было отмечено вчера, у NVIDIA явно есть проблемы с графическими процессорами среднего и низкого уровня. Быстро снижающаяся цена на графические процессоры даже вынуждает NVIDIA выпустить новую модель под названием GTX 1630.

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Вероятно следует ожидать, что NVIDIA скоро изменит свою ценовую политику. Это особенно важно, учитывая, что до выхода серии GeForce RTX 40 осталось всего пару месяцев, если предположить, что слухи об их появлении в конце июля верны.