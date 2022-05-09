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Ограничитель майнинга на видеокартах Nvidia RTX 30 LHR полностью взломан
Однако работает не на всех картах линейки RTX 30
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 Утилита для майнинга NiceHash теперь получила возможность обойти ограничитель майнинга, который Nvidia наложила на LHR-версии своих видеокарт линейки RTX 30, восстанавливая полную производительность в майнинге для большинства графических процессоров.

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 Напомню, что более года назад Nvidia выпустила видеокарты версии Lite Hash Rate (LHR) для большей части своей линейки RTX 3000, которые были разработаны для снижения производительности майнинга Ethereum и других криптовалют, добываемых на GPU.

 С тех пор майнеры с разной степенью успеха пытаются обойти этот ограничитель. Пару месяцев назад был выпущен инструмент для разблокировки, который по утверждению разработчиков, восстанавливал полную производительность майнинга, но утилита оказалась просто вредоносным ПО.

 Сегодня разработчики NiceHash объявили, что они полностью обошли ограничитель Nvidia и разблокировали полную производительность майнинга карт LHR.

 Несколько пользователей протестировали новейшее ПО и подтвердили, что оно работает. Разблокированная RTX 3080 Ti может легко показать производительность до 110 MH/s, тогда как раньше она была ограничена примерно 80 MH/s.

 Однако есть несколько ограничений, так как в настоящее время этот метод работает только на компьютерах с Windows и поддерживает только алгоритм DaggerHashimoto (Ethash). Он также не работает на картах GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3080 12 ГБ, поскольку они используют новый алгоритм LHR.

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 Учитывая, как плохо обстоят дела на крипторынке в последнее время, а также улучшение доступности и цен на видеокарты, эта новость не слишком сильно повлияет на рынок. С большинству карт потребуется около года, чтобы выйти на уровень окупаемости, в то время как переход Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake ожидается уже в этом году.

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