Подобный шаг может отпугнуть рядовых пользователей из-за заведомо шумной системы охлаждения

Компания Leadtek выпустила видеокарту GeForce RTX 3050 с системой охлаждения с нагнетательным вентилятором. Это первая видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050, использующая подобный тип охлаждения. Выбор довольно странный для бюджетной видеокарты, учитывая давнюю нелюбовь пользователей к таким СВО. У такого решения есть безусловный плюс - это выброс нагретого воздуха за пределы корпуса, однако существенным недостатком является повышенный уровень шума.

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Видеокарта Leadtek GeForce RTX 3050 имеет эталонные характеристики: 2560 ядер CUDA, базовую тактовую частоту 1552 МГц и 1777 МГц в режиме разгона, а также 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с на 128-битной шине. Кроме того, она использует один 8-контактный разъем питания, которого достаточно для максимальной потребляемой мощности в 130 Вт.

Стоит сказать, что Nvidia не представляла эталонный дизайн RTX 3050 и предоставила своим партнерам самим выбирать систему охлаждения для своих кастомных моделей.

Если посмотреть на страницу продукции Leadtek, можно увидеть, что новая GeForce RTX 3050 Classic имеет аналогичную систему охлаждения, как у RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 AI Blower. Все они выглядят почти одинаково, каждая модель имеет ширину в два слота и чуть выше высоты задней панели с выводами на монитор, но длина немного различается. У новой видеокарты Leadtek GeForce RTX 3050 она составляет 253 мм.

Как видно, видеокарта довольно компактна и будет отличным выбором для пользователей с корпусами ПК, имеющими небольшое пространство внутри или близко расположенные компоненты системы, которые могут помешать установке видеокарт с вентиляторами другого типа.

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