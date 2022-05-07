Xiaomi готовит к выходу смарфон Xiaomi 12 Pro Max
Xiaomi уже выпустила несколько моделей серии Mi 12, однако производитель еще представил не полный модельный ряд. Компания собирается максимально насытить рынок всевозможными версиями своего смартфона, включая Xiaomi 12 Lite и Xiaomi 12X, к которым вскоре могут присоединиться Xiaomi 12S, а также топовый Xiaomi 12 Ultra.
Но это еще не всё, утверждается, что Xiaomi готовит очередной вариант смартфона 12-й серии, выход которого уже не за горами. По словам известного инсайдера Digital Chat Station, грядущая новинка стоит особняком из-за своего кодового имени и номера модели. Смартфон был сертифицирован в Китае, как Xiaomi 2207122MC, тогда как большинство будущих телефонов данной серии имеют идентификаторы типа 2206nnnXX. Digital Chat Station намекает, что смартфон, скорее всего, имеет отношение к 12 Pro.
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Это новое устройство, которое условно можно назвать Xiaomi 12 Pro Max (хотя возможны и другие варианты, включая 12M и 12T), ожидается во второй половине 2022 года. Какие-либо сведения о технических характеристиках смартфона пока неизвестны.
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