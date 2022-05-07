Xiaomi уже выпустила несколько моделей серии Mi 12, однако производитель еще представил не полный модельный ряд. Компания собирается максимально насытить рынок всевозможными версиями своего смартфона, включая Xiaomi 12 Lite и Xiaomi 12X, к которым вскоре могут присоединиться Xiaomi 12S, а также топовый Xiaomi 12 Ultra.

Но это еще не всё, утверждается, что Xiaomi готовит очередной вариант смартфона 12-й серии, выход которого уже не за горами. По словам известного инсайдера Digital Chat Station, грядущая новинка стоит особняком из-за своего кодового имени и номера модели. Смартфон был сертифицирован в Китае, как Xiaomi 2207122MC, тогда как большинство будущих телефонов данной серии имеют идентификаторы типа 2206nnnXX. Digital Chat Station намекает, что смартфон, скорее всего, имеет отношение к 12 Pro.

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Это новое устройство, которое условно можно назвать Xiaomi 12 Pro Max (хотя возможны и другие варианты, включая 12M и 12T), ожидается во второй половине 2022 года. Какие-либо сведения о технических характеристиках смартфона пока неизвестны.