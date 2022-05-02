Такую информацию сообщает Digital Chat Station

Чипсет Dimensity 9000 от компании MediaTek дебютировал в декабре прошлого года, но потребовались месяцы, чтобы он стал основой реальных смартфонов на полках магазинов. Что касается производительности, то чип от MediaTek получился просто великолепным и имел оглушительный успех. Однако компания не стоит на месте и уже готовит его приемника, чему поклонники будут очень рады.

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Хотя в настоящее время точно не подтверждено, но общественное мнение склоняется к тому, что преемником Dimensity 9000 является чип под названием Dimensity 9100. Конечно, это может быть не точно, и есть шанс, что новый процессор даст начало новой серии Dimensity 10000. По словам китайского инсайдера Digital Chat Station, MediaTek уже тестирует Dimensity 9100 и некоторое время находится в разработке, чего, впрочем и следовало ожидать.

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Флагманский чипсет MediaTek следующего поколения дебютирует в конце года и будет производиться на мощностях компании TSMC. Ранее ходили слухи, что этот чипсет станет первым, использующим 3-нм техпроцесс TSMC. Однако это маловероятно, поскольку ожидается, что и Snapdragon 8 Gen 1 Plus, и Snapdragon 8 Gen 2 будут использовать 4-нм техпроцессе тайваньской компании.