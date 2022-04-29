В этом плане текущие чипы от Intel находятся на шаг позади AMD

Компания AMD собирается выпустить свои процессоры нового поколения Ryzen 7000 Raphael во второй половине 2022 года, обещая значительное повышение производительности по сравнению с текущими чипами серии Ryzen 5000. Одной из характеристик, которая будет способствовать этому приросту производительности, является поддержка стандарта памяти DDR5. С этой целью компания делает упор на способность Zen 4 к разгону памяти DDR5.

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Таблица, опубликованная компаний Apacer, производящей модули памяти даёт возможность взглянуть подсказку о возможностях DDR5 на платформе Zen 4. Согласно таблице, процессоры на архитектуре Zen 4 по умолчанию будут поддерживать спецификацию DDR5-5200. таким образом, чипы Zen 4, включающие потребительские настольные процессоры Ryzen 7000 и процессоры EPYC Genoa для серверов, будут иметь поддержку DDR5 более быстрых модулей памяти, чем текущее 12-ое поколение процессоров Intel Alder Lake.

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Более того, будущие процессоры Intel Xeon Scalable 4-го поколения под кодовым названием «Sapphire Rapids» также недалеко уйдут от Alder Lake, поддерживая всё ту же медленную DDR5-4800. По данным портала Tom’s Hardware, модули DDR5-5200 будут иметь лучшую пиковую пропускную способность, превышающую таковую в сравнении с DDR5-4800 на 8,3%. Это в сочетании с новаторскими возможностями разгона чипов AMD Ryzen 7000 может действительно помочь составить более чем достойную конкуренцию грядущим процессорам Intel Raptor Lake 13-го поколения.