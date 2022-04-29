Компания AMD собирается выпустить свои процессоры нового поколения Ryzen 7000 Raphael во второй половине 2022 года, обещая значительное повышение производительности по сравнению с текущими чипами серии Ryzen 5000. Одной из характеристик, которая будет способствовать этому приросту производительности, является поддержка стандарта памяти DDR5. С этой целью компания делает упор на способность Zen 4 к разгону памяти DDR5.
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Таблица, опубликованная компаний Apacer, производящей модули памяти даёт возможность взглянуть подсказку о возможностях DDR5 на платформе Zen 4. Согласно таблице, процессоры на архитектуре Zen 4 по умолчанию будут поддерживать спецификацию DDR5-5200. таким образом, чипы Zen 4, включающие потребительские настольные процессоры Ryzen 7000 и процессоры EPYC Genoa для серверов, будут иметь поддержку DDR5 более быстрых модулей памяти, чем текущее 12-ое поколение процессоров Intel Alder Lake.
Более того, будущие процессоры Intel Xeon Scalable 4-го поколения под кодовым названием «Sapphire Rapids» также недалеко уйдут от Alder Lake, поддерживая всё ту же медленную DDR5-4800. По данным портала Tom’s Hardware, модули DDR5-5200 будут иметь лучшую пиковую пропускную способность, превышающую таковую в сравнении с DDR5-4800 на 8,3%. Это в сочетании с новаторскими возможностями разгона чипов AMD Ryzen 7000 может действительно помочь составить более чем достойную конкуренцию грядущим процессорам Intel Raptor Lake 13-го поколения.