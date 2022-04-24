Для тех кто не в курсе напомню, что это эксклюзивная 6-ядерная модель для китайского рынка

Этот процессор имеет почти идентичные характеристики с Core i5-12500, продаваемым на международном уровне, однако есть некоторые ключевые отличия, такие как отсутствие встроенной графики Xe-LP. В данном случае процессор имеет базовую тактовую частоту 3 ГГц, а также тактовую частоту в режиме разгона ядер Performance 4,6 ГГц. Энергоэффективных ядер Core i5-12490F не имеет.

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Этот 6-ядерный и 12-поточный процессор, продаваемый в Китае по цене 1599 юаней, теперь стал несколько дешевле и предлагается за 1349-1399 юаней в популярных китайских интернет-магазинах. Таким образом с первоначальной цены в 250 долларов, стоимость процессора упала до 207 долларов.

Стоит отметить, что Core i5-12490F имеет еще одно важное отличие от родственного ему Core i5-12500. Эксклюзивный китайский процессор оснащен увеличенным до 20 МБ кэшем третьего уровня, в отличие от 18 МБ у Core i5-12500. Также, в отличие от Core i5-12500, основанном на 6-ядерном чипе со степингом H0, Core i5-12490F использует чип со степингом C0, включающем 16 ядер(8 производительных и 8 эффективных), из которых 10 ядер отключены.

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Что касается снижения цены, то оно произошло сразу после того, как AMD выпустила свои новые модели серии Ryzen 5000/4000 в начале этого месяца. На данный момент это первый процессор на платформе Alder Lake, цена на который снижена. Возможно, что это только начало, и снижение затронет остальные модели, продаваемые по всему миру.