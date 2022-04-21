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Thermalright выпустила специальный корректор сокета LGA1700 для процессоров Alder Lake
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 Текущее поколение процессоров Intel Alder Lake для настольных ПК склонны к изгибу или деформации, что вызвано давлением, оказываемым системой фиксации сокета LGA1700. Проблема изгиба приводит к тому, что встроенный теплораспределитель (IHS) изгибается, что может привести к снижению эффективности охлаждения из-за образования зазора между кулером и процессором.

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 Эта проблема известна уже давно, и пользователи решали ее различными способами, такими как ручная модификация материнской платы или даже изготовление специальных противоизгибающих рамок на 3D принтере. В заявлении для портала Tom’s Hardware Intel действительно признала проблему, но вместо того, чтобы предоставить решение, компания пригрозила, что любая нестандартная модификация приведет к аннулированию гарантии.

 Несмотря на комментарии Intel, сторонние компании в настоящее время работают над решением, которое предотвратило бы изгиб. Например, компания Thermalright выпустила специальную рамку корректора изгиба для процессора Alder Lake. Она доступна в двух цветах и специально разработана для сокета LGA1700.

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 Рамка стоит всего 39 юаней, что составляет около 6 долларов, так что решение описываемой проблемы не очень дорого в сравнении с затратами на покупку компонентов новой платформы Intel. Её совместимость с конкретными материнскими платами и другими решениями для охлаждения не указывается, но продавец утверждает, что устройство поддерживает материнские платы на чипсетах H610, B660 и Z690. Купить гаджет пока можно только в Китае.

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