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Ноутбуки Dell Precision 7 получат процессоры Intel Alder Lake-HX и графику Arc Pro
Процессоры будут иметь мощность 55 Вт, а GPU Arc Pro - 90 или 125 Вт
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 Новая утечка информации предполагает, что компания Dell станет одним из первых производителей на рынке, кто будет использовать видеочипы серии Arc PRO в мобильных устройствах.

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 Intel пока ничего не сообщила о графических процессорах Arc для рабочих станций, за исключением того факта, что они будут выпущены в третьем квартале. На данный момент неизвестно ни названий моделей, ни спецификаций и примерного уровня производительности.

 Согласно последней утечке от @Emerald_x86, Dell выпустит новые мобильные рабочие станции Precision 7760 с процессорами серии Core 12-го поколения и дискретными графическими процессорами Intel. Важно отметить что это будут процессоры Alder Lake-HX, которые представляет собой еще не выпущенные чипы настольного класса с повышенным TDP до 55 Вт. Интересно, что в спецификациях, опубликованных инсайдером, упоминаются только 8-ядерные процессоры.

 Кроме того, в утечке упоминается графический процессор Intel DG2 SKU 2 либо профессиональная графическая карта Intel мощностью 90 Вт или 125 Вт. Конфигурация видеокарты не известна, но TDP будет соответствовать игровой модели Arc A730M.

 Интересно, что это не единственный ноутбук Dell Precision, с ещё невыпущенной серией Arc PRO. В конце марта ресурс ITHome опубликовал характеристики ноутбука среднего класса Precision 5470. Разница между сериями Precision 7 и 5 заключается в процессорах Alder Lake-H(45) и маломощных графических чипах Arc A30M Pro.

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 Дата выпуска обеих систем в настоящее время неизвестна, но если верить заявлениям Intel, то графические процессоры Arc для рабочих станций должны появиться в третьем квартале этого года.

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