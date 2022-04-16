Обе модели будут работать на Snapdragon 695 5G и комплектоваться 8 ГБ ОЗУ

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Хотя у Motorola запланировала выпуск Edge 30, Moto G 5G 2022 и Moto G Stylus 5G 2022 для различных рынков, она также разработала несколько других смартфонов среднего класса. Согласно Gizmochina и Passionate Geekz, выпуск Moto G62 5G и Moto G82 5G уже близок для рынков по всему миру.

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Как показано на снимках экрана, Motorola сертифицировала модели с номерами XT2223-1 и XT2223-2 в Wi-Fi Alliance, которые, как утверждает Passionate Geekz соответствуют Moto G62 5G. Кроме того, Национальная комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) Тайваня сертифицировала модель XT2225-1, которой является Moto G82 5G.

На основании данных этих сертификатов Moto G62 5G будет выпущен с Android 12. По общему мнению, Moto G62 5G и Moto G82 5G будут работать на чипсете Snapdragon 695 5G и комплектоваться 8 ГБ оперативной памяти, что является небольшим обновлением в сравнении с Snapdragon 680 и 6 ГБ оперативной памяти в Moto G52. Есть информация, что у Moto G82 5G аккумуляторная батарея на 1000 мАч меньше, чем у Moto G62 5G. По слухам, Moto G62 5G будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч. Даты выпуска обоих смартфонов пока не известны.

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