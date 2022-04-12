Компания ASUS представила новую видеокарту в серии TUF, основанную на архитектуре NVIDIA Ampere. Однако, в отличие от других моделей TUF в линейке RTX 30, выпущенных с конца 2020 года, видеокарты RTX 3050 имеют систему охлаждения с двумя вентиляторами. Теперь у ASUS есть серии с тремя вентиляторами (ROG STRIX), двумя вентиляторами (TUF Gaming) и одним вентилятором (Phoenix), основанные на одном и том же графическом процессоре.
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RTX 3050 TUF представляет собой полностью индивидуальную конструкцию с 2,8-слотовой системой охлаждения и нестандартными конфигурациями выводов на дисплей. У этой модели, которую часто сравнивают с Radeon RX 6500XT, их гораздо больше: два HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4.
ASUS выпустила две модели RTX 3050 TUF, одна из которых представляет собой разогнанную версию OC Edition с тактовой частотой 1845 МГц (1875 МГц в разгоне) и обычную версию с тактовой частотой 1770 МГц(1807 МГц в разгоне). Кроме того, обе карты оснащены двойным BIOS с предустановками Quiet или Gaming.
На данный момент компания ASUS еще не сообщила дату поступления новинок в продажу.