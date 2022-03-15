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Процессоры Core i9-12900KS уже стали доступны первым покупателям по цене 790 долларов
Интересно, что запрет на их продажу до сих пор не снят
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 Один из американских розничных магазинов уже начал отправлять заказчикам процессоры Core i9-12900KS до официального снятия эмбарго на продажу. Фотографии процессора, которые можно видеть ниже, принадлежат пользователю DAGINATSUKO, успевшему купить процессор. Из того, что стало известно, это то, что первая партия процессоров Core i9-12900KS с кодом OPN SRLDD по-прежнему поддерживают инструкции AVX-512.

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 Что касается стоимости процессора, то до того, как он был удален из перечня доступных для покупки чипов, он стоил около 790 долларов.

 Напомню, что Core i9-12900KS является тщательно отобранным 16-ядерным и 24-поточным процессором с максимальной тактовой частотой в режиме разгона до 5,5 ГГц. Intel активно продвигала этот процессор на мероприятии CES 2022, но точной даты выхода данной модели компания не назвала до сих пор. Теперь, после того, как стала известна дата выхода Ryzen 7 5800X3D, назначенная на 20 апреля, можно предположить, что Core i9-12900KS не заставит себя долго ждать.

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 Кроме увеличенной частоты в разгоне, данная модель также имеет повышенную на 200 МГц частоту производительных ядер(3,4 ГГц). Также, он имеет более высокие значения мощности PBP/MTP, составляющие 150 Вт и 260 Вт соответственно.

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#intel #процессоры #alder lake #intel 12-gen #процессоры intel #core i9-12900ks
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