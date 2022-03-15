Интересно, что запрет на их продажу до сих пор не снят

Один из американских розничных магазинов уже начал отправлять заказчикам процессоры Core i9-12900KS до официального снятия эмбарго на продажу. Фотографии процессора, которые можно видеть ниже, принадлежат пользователю DAGINATSUKO, успевшему купить процессор. Из того, что стало известно, это то, что первая партия процессоров Core i9-12900KS с кодом OPN SRLDD по-прежнему поддерживают инструкции AVX-512.

реклама

Что касается стоимости процессора, то до того, как он был удален из перечня доступных для покупки чипов, он стоил около 790 долларов.

Напомню, что Core i9-12900KS является тщательно отобранным 16-ядерным и 24-поточным процессором с максимальной тактовой частотой в режиме разгона до 5,5 ГГц. Intel активно продвигала этот процессор на мероприятии CES 2022, но точной даты выхода данной модели компания не назвала до сих пор. Теперь, после того, как стала известна дата выхода Ryzen 7 5800X3D, назначенная на 20 апреля, можно предположить, что Core i9-12900KS не заставит себя долго ждать.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Кроме увеличенной частоты в разгоне, данная модель также имеет повышенную на 200 МГц частоту производительных ядер(3,4 ГГц). Также, он имеет более высокие значения мощности PBP/MTP, составляющие 150 Вт и 260 Вт соответственно.