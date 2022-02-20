Даже такая частота не помогла ей опередить GeForce RTX 3070

Сегодня в сети появился результат тестирования флагманской видеокарты Intel Arc Alchemist на частоте 2,4 ГГц в OpenCL. Стоит сразу сказать, что видеокарта не могла сравниться с Nvidia GeForce RTX 3070, являющейся одной из лучших видеокарт на рынке.

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Выход семейства дискретных графических карт Intel DG2 для настольных ПК ожидается во втором квартале этого года. Флагманская модель Arc Alchemist будет иметь 512 исполнительных блоков и 16 ГБ памяти GDDR6.

Если посмотреть на производительность видеокарты на бумаге, то флагманская карта должна обеспечить производительность около 20 TFLOP в режиме FP32. Основываясь на этих данных, DG2-512 теоретически должна работать аналогично GeForce RTX 3070 либо Radeon RX 6700 XT. Однако будущий флагман Intel набрал 85 448 баллов в тесте OpenCL, что является довольно посредственным показателем игровой производительности. Тем не менее такой уровень производительности ставит флагманскую модель Arc Alchemist в один ряд с GeForce RTX 2070 в том, что касается рабочих нагрузок OpenCL. Если сравнить его с последними предложениями Nvidia, то видеокарта Intel примерно на 40% медленнее, чем GeForce RTX 3070. Однако стоит учитывать, что это инженерный образец и после выхода серийных видеокарт производительность может значительно улучшиться благодаря переходу на новые ревизии чипов и оптимизацию в драйверах.

Напомню, что в предыдущем аналогичном тесте видеокарта DG2-512 работала на тактовой частоте 2,1 ГГц и смогла превзойти GeForce RTX 3070 Ti в некоторых рабочих нагрузках. Судя по всему компании Intel удалось добиться серьезного прогресса в оптимизации своих будущих видеокарт и повысить тактовую частоту графических процессоров, по крайней мере в отношении флагманской модели.

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Стоит также напомнить, что единственным тестом, который отдаленно близок к игровым рабочим нагрузкам, стал Ashes of the Singularity, появившийся еще в конце прошлого года. Тогда образец Arc Alchemist показал цифры, очень близкие к GeForce RTX 3070.