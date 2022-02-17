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Micron прекращает производство игровой оперативной памяти серии Ballistix под брендом Crucial

Остальные продукты под брендом Crucial будут продолжать выпускаться
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 В сегодняшнем пресс-релизе компания Micron объявила о решении скорректировать свою бизнес-стратегию в отношении потребительских продуктов под брендом Crucial. В результате Micron прекратила выпуск линеек Ballistix, Ballistix Max и Ballistix Max RGB.

 Непонятно, почему Micron отказалась от своей единственной линейки геймерской памяти. Тем не менее, компания заявила, что будет уделять больше внимания разработке клиентских и серверных продуктов Micron стандарта DDR5, а также расширению портфеля продуктов памяти и хранения Crucial.

 Серия Ballistix, существующая со времен первой DDR, была единственной игровой памятью для энтузиастов в арсенале Crucial. Последний шаг Micron объясняет, почему компания так и не перевела линейку Ballistix на новый стандарт DDR5. Тем не менее Crucial продает стандартную память DDR5 и будет продолжать это делать. Эти планки продаются в виде стандартных модулей DIMM, но у них нет распределителей тепла или каких-либо других дизайнерских изысков характерных продуктам высокого класса.

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 Важно отметить, что это изменение коснется только оперативной памяти Crucial. Micron подтвердила свое обязательство продолжать поддерживать вычислительную и игровую аудиторию своими твердотельными накопителями, такими как Crucial P5 Plus и Crucial P2, а также портативными твердотельными накопителями, включая Crucial X6 и Crucial X8.

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