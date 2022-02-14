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Некоторые магазины уже предлагают процессоры Intel Core i9-12900KS по цене от 780 долларов
Предложение данных процессоров выглядят странно, учитывая, что данная модель официально в продажу не поступала
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 В сети появилась информация о том, что один из розничных продавцов в настоящее время предлагает будущий флагманский процессор Intel Core i9-12900KS по цене 780 долларов США.

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  Компания Intel впервые продемонстрировала модель «KS» на выставке CES 2022, но с тех пор о нем не появлялось никакой новой информации. Похоже, что торговые сети уже готовятся к запуску данного процессора в продажу.

 Согласно двум прайсам, обнаруженным инсайдером @momomo_us, процессор Core i9-12900KS будет иметь базовый уровень мощности (PBP) 150 Вт, что на 25 Вт выше, чем у Core i9-12900K. Кроме того, в одноядерном режиме процессор будет разгоняться до 5,5 ГГц, что на 300 МГц больше, чем у оригинальной модели. Что касается цены, то стоимость новинки в двух неназванных магазинах составляет 780 и 792 долларов, что примерно на 27% выше цены Core i9-12900K.

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 Инсайдер не сообщает, учитываются ли в данной стоимости налоги с продаж. Однако цена уже выше официальной рекомендованной производителем розничной цены в партии от 1000 единиц, что может свидетельствовать о том, что стоимость процессоров не окончательная. Ожидается, что процессор Core i9-12900KS будет выпущен в этом квартале.

#intel #alder lake #intel 12-gen #core i9-12900k #core i9-12900ks
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