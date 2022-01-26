Об этом сообщает тематический ресурс Xiaomiui

Сегодня Xiaomi представит глобальную версию своей оболочки MIUI 13 вместе с серией Redmi Note 11. Компания уже начала рассылать ранние сборки для тестеров смартфонов серии Redmi Note 10 и Mi 11 Lite 4G, и, похоже, следующими устройствами в списке будут Xiaomi 11 Lite 5G NE и Redmi 10.

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Как сообщает портал Xiaomiui, у компании Xiaomi уже есть ранние сборки для этих двух телефонов. Для Redmi 10 под кодовым названием «Selene» существует сборка «V13.0.1.0.SKUMIXM». Для Xiaomi 11 Lite 5G NE под кодовым названием «Lisa» существует сборка «V13.0.1.0.SKOMIXM» для версии Global ROM, а для модели EEA ROM уже готова сборка «V13.0.1.0.SKOEUXM».

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Как и в случае со сборками для серии Redmi Note 10, Poco X3 Pro и Poco F3, все они основаны на новейшей операционной системе Android 12. Устройствам серии Redmi Note 10 потребовалось около двух недель, чтобы начать получать вышеупомянутые сборки, поэтому можно ожидать, что Redmi 10 и Xiaomi 11 Lite 5G NE будут следовать аналогичному графику развертывания MIUI 13.