Частота была достигнута благодаря подъему напряжени и разгону BCLK

Эксклюзивный для китайского рынка процессор Intel Core i5-12490F, похоже, может стать одним из лучших чипов для любителей разгона. Данный процессор побил очередной рекорд разгона благодаря одному из энтузиастов, которому удалось достичь частоты 5,7 ГГц.

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Core i5-12490F является шестиядерным 12-поточным чипом поколения Alder Lake с 20 МБ кэш-памяти L3 и не имеет встроенной графики. Процессор имеет рейтинги PBP и MTP мощностью 65 Вт и 117 Вт соответственно, работает на базовой тактовой частотой 3 ГГц и тактовой частоте в разгоне 4,6 ГГц. Однако оверклокеру удалось разогнать чип до 5,7 ГГц, что на 90% больше по сравнению с базовой тактовой частотой, изменив TDP и увеличив BCLK до 142,53 МГц.

Оверклокеру пришлось поднять напряжение ядра до 1,696 В, чтобы добиться значительного увеличения частоты. К сожалению, неизвестно, какая система охлаждения использовалась при разгоне, но наверняка использовалась как минимум жидкостное охлаждение.

Стоит отметить, что Core i5-12490F - это не обычный шестиядерный процессор Alder Lake. В отличие от своих аналогов, в которых используется так называемый кристалл Alder Lake-6C, этот процессор основан на полноценном кристалле Alder Lake с производительными и энергоэффективными ядрами, а также большим кэшем. Есть подозрение, что в Core i5-12490F используются кристаллы от более дорогих моделей Core i7.

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Как было сказано, Core i5-12490F предназначен для Китая, но нет сомнений, что множество экземпляров чипа обязательно попадут за пределы Поднебесной, и большое количество энтузиастов сможет показать новые рекорды разгона данного процессора.