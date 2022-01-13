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MSI готовит дешевую материнскую плату с функцией питания ATX12VO для процессоров Alder Lake
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 MSI объявила, что готовит вторую материнскую плату, соответствующую спецификации питания Intel ATX12VO. Материнская плата начального уровня на базе H610 будет поддерживать процессоры Intel Core 12-го поколения Alder Lake и предназначена в первую очередь для системных интеграторов.

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 Материнская плата MSI Pro H610M 12VO станет одной из основных платформ на базе Intel H610 в линейке продуктов компании. Это будет вторая материнская плата с поддержкой ATX12VO после официально представленной в прошлом году Z590 Pro 12VO. 

 На данный момент не известно сколько будет стоить новая материнская плата Pro H610M 12VO, но ожидается, что она будет немного дороже, чем другие платы на базе Intel H610 стоимостью от 99 до 115 долларов, поскольку у нее есть несколько дополнительных преобразователей постоянного тока.

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 Существует несколько причин, по которым был разработан стандарт питания ATX12VO. Во-первых, новый разъем ATX12VO меньше. Во-вторых, наиболее энергоемкие компоненты в наши дни используют только шину 12 В, в то время как потребители по шине 5 В и 3,3 В обычно имеют собственные схемы питания. Преобразование 12 В в 5 В и 3,3 В на материнских платах считается более энергоэффективным, поэтому ожидается, что ATX12VO снизит энергопотребление настольных ПК.

#msi #материнские платы #h610 #atx12vo
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