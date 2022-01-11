Выход функции состоится вместе с очередным драйвером Game Ready 14 января

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Компания Nvidia анонсировала новый драйвер Game Ready, который будет включать в себя несколько новых графических улучшений, а также функцию DLDSR являющуюся значительно улучшенным параметром DSR, находящимся в панели управления Nvidia, за счет применения искусственного интеллекта. Новая функция DLDSR создает игровую сцену с более высоким и детальным разрешением, после чего с использованием AI уменьшает результат до разрешения конкретного монитора. Так описывается функция на веб-сайте Nvidia.

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По словам компании, метод понижения частоты дискретизации DLDSR и искусственный интеллект позволяют уменьшить количество входных данных и улучшить качество изображения, соответственно, по сравнению с обычным DSR. Таким образом, качество изображения DLDSR 2.25X будет сравнимо с DSR 4X, но с улучшенными характеристиками. DLDSR будет использовать тензорные ядра Nvidia, установленные на видеокартах RTX, и будет работать в большинстве игр. Однако, исходя из опыта работы DSR, все, что автоматически отображается в разрешении рабочего стола, скорее всего, не будет работать должным образом.

Nvidia также объявила о своей совместной работе с Паскалем Гилчером, автором фильтра трассировки лучей ReShade, а также другими членами сообщества моддеров по созданию трех новых фильтров Freestyle для своего инструмента GeForce Experience.

Компания говорит, что использование недавно модифицированного фильтра SSRTGI Гилчера вместе с функцией DLDSR может помочь создать ремастеры классических игр, таких как Prey.

Изображение вверху показывает Prey, работающую в исходном разрешении 1080p при 145 кадрах в секунду, рядом с изображениями, в режиме DSR 4K > 1080p при 108 кадрах в секунду и DLDSR 2.25X 1620p > 1080p при 143 кадрах в секунду.

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Функция DLDSR и новые фильтры Freestyle появятся в грядущем драйвере Game Ready, который будет доступен с 14 января.