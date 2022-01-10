Процессор будет иметь частоту 3,7 ГГц и поддержку DDR5 и PCIe Gen5

После утечки на прошлой неделе, появился новый набор фотографий с еще не выпущенным процессором AMD EPYC. Линейка процессоров AMD для серверов станет еще интереснее, поскольку к концу этого года компания собирается выпустить свои продукты на базе архитектуры Zen4. Серия процессоров под кодовым названием Genoa будет использовать совершенно новый тип сокета, известный как SP5 (LGA-6096).

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Этот конкретный образец представляет собой 16-ядерный процессор EPYC Genoa с тактовой частотой 3,7 ГГц и TDP 195 Вт. Источник не сообщает, являются ли это окончательными характеристиками данной модели.

Задняя часть процессора разделена на четыре сегмента, каждый из которых имеет около 1520 контактов, что даже больше, чем 1331 контакта AM4. В целом, сокет SP5 предлагает на 2002 контактов больше, чем AMD SP3, который используется в текущем поколении процессоров EPYC. Для поддержки большей пропускной способности подключенных устройств DDR5 и PCIe Gen5 потребовалось большее количество контактов. Тот же подход реализован в потребительских процессорах AMD AM5 для настольных ПК.

Все становится немного интереснее, когда если посмотреть, что находится под большим теплораспределителем. Присутствуют только два кристалла из двенадцати возможных, это означает, что в сумме показанный процессор имеет только 16 ядер из 96 возможных. Рентгеновский снимок соответствует рендеру AMD из AMD Accelerated Data Center Premiere Keynote, где компания продемонстрировала свои первые 5-нм серверные продукты.

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Процессоры AMD Genoa планируются к выходу в конце этого года, незадолго до того, как компания запустит процессор EPYC Bergamo для облачных серверов со 128 ядрами Zen4c.