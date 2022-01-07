Уникальная в своем роде маска в базовом варианте будет стоить 150 долларов

Компания Razer представила маску для лица Zephyr Pro, которая является улучшенной версией Zephyr, выпущенной в прошлом году. Новая маска дороже предшественницы на 50 долларов. Первая маска Zephyr стоила 100 долларов. Razer предложит два варианта своей маски. Один получит в комплекте большее количество фильтров, поэтому будет стоить не 200 долларов, а базовая версия получит стоимость 150 долларов США.

реклама

Самое большое различие между Zephyr и Zephyr Pro заключается во встроенных динамиках у последнего. При активации динамики будут усиливать голос пользователя. По сообщению Razer, динамики могут воспроизводить голос громкостью до 60 дБ на расстоянии одного метра. Пользователь также может отключить усиление голоса с помощью кнопки, встроенной в правый воздухозаборник маски.

Как показывают маркетинговые изображения Razer, вентиляционные отверстия по-прежнему имеют элементы RGB. Сообщается, что Zephyr Pro будет весить примерно 206 граммов, что соответствует весу оригинального Zephyr. Компания также сообщает о 5-6 часах автономной работы, но только если не использовать усиление голоса в постоянном режиме.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Razer не сообщила, когда точно начнется продажа Zephyr Pro, за исключением того, что это произойдет в течение 2022 году. Стандартный Zephyr Pro поставляется с 10 фильтрами, которых должно хватить на 30 дней регулярного использования. Комплект стоимостью 200 долларов будет включать запас фильтров на 99 дней. Стоимость фильтров отдельно от маски пока не разглашается.