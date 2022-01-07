Сегодня в сети появилась информация с подробностями о функции Face ID на iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В прошлом месяце сайт The Elec утверждал, что Apple откажется от Face ID в этом году, спустя пять лет после того, как представила его с iPhone X. Однако пользователь @dylandkt утверждает обратное.
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Как сообщается, компании Apple удалось установить оборудование Face ID под дисплеем. До сих пор Apple размещала его в широкой выемке, размер которой в прошлом году немного уменьшился в смартфонах серии iPhone 13. Эта новая технология появится только на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, но не на обычном iPhone 14. @dylandkt считает, что размещение датчиков Face ID под дисплеем также не влияет на их функциональность.
Кроме того, @dylandkt утверждает, что в дисплеях серии iPhone 14 Pro будут отверстия в форме таблеток. Пока неясно, как это будет выглядеть, но другие производители, такие как Huawei, раньше выбирали подобные решения. Ожидается, что Apple не будет выпускать модель «Mini» в серии iPhone этого года, оставив размеры дисплея в пределах от 6,1 до 6,7 дюймов.