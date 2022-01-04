Интернет ресурсу Videocardz удалось получить копию завтрашнего пресс-релиза, посвященного анонсу графических процессоров Intel Arc. Конкретный источник не называется и остается неизвестным, однако предоставленная им информация об анонсе компании Intel на CES 2022 совпадает со слухами, которые ранее уже появлялись на просторах Всемирной паутины.
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Сообщение подтверждает, что корпорация Intel уже поставляет графические процессоры Arc своим клиентам, а кроме того, компания со своими партнерами готовит до 50 моделей видеокарт, предназначенных для настольных компьютеров и ноутбуков.
Также, Intel объявляет, что у нее появились новые партнеры, которые будут способствовать распространению и популяризации технологи сверхвысокого разрешения в игровой индустрии. Самой известной игрой, поддержка XeSS в которой точно подтверждена, является Death Stranding Director’s Cut. Другие игры не упоминаются, но Intel перечисляет ряд игровых студий, таких как Codemasters, PUBG Studios, Techland и Ubisoft, которые работают над внедрением XeSS в свои игры.
К сожалению это пока вся информация, и к этому пресс-релизу не прилагались никакие спецификации видеокарт или их фотографии.