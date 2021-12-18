Это удивительно, учитывая, что ему уже четыре года

Samsung выпустила Galaxy S8 и S8 Plus еще в 2017 году, на базе чипсетов Snapdragon 835 или Exynos 8895, в зависимости от региона и Android 7.0 Nougat. В мае этого года телефоны были исключены из списка обновляемых смартфонов Samsung, но, похоже, они еще не полностью заброшены.

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SamMobile сообщает, что Galaxy S8 и S8 Plus получают новое обновление программного обеспечения с версией прошивки G95xFXXUCDUK1, которое включает исправление безопасности от ноября 2021 года. Сообщается, что обновление уже развертывается во Франции и, скорее всего, скоро станет доступным в других регионах. Очень редко устройства на ОС Android пятилетней давности получают обновления системы, хотя это обычное явление для Apple, например, iPhone 6s и iPhone 6s Plus 6-летней давности по-прежнему поддерживаются последней версией iOS.

Патч безопасности от ноября 2021 года устраняет 18 уязвимостей в Android Framework и компонентах системы, а также в ядре и компонентах. Скорее всего, многие проблемы не затрагивают Galaxy S8 и S8 Plus напрямую, но все же хорошо иметь соответствующие исправления через пять лет после выпуска телефонов.

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Серия Galaxy S8 была выпущена в 2017 году и поставлялась с Android 7.0 Nougat из коробки. Позже Samsung обновил его до Android 8.0 Oreo в начале 2018 года, а затем в начале 2019 года выпустил обновление до Android 9 Pie с оболочкой One UI 1.0. С тех пор телефон получал только исправления безопасности и исправления ошибок. Galaxy S8 был первым телефоном Galaxy S с портом USB Type-C, голосовым помощником Bixby и средой Samsung DeX.