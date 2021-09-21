Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

К большому сожалению, текущие цены на видеокарты не стремятся приближаться к рекомендованной производителем. Конечно на данный момент карты серии GeForce RTX 30 больше не имеют трехкратного превышения рекомендованной розничной цены, как это было в середине мая, однако они снова начали расти. То же самое касается и видеокарт серии Radeon RX 6000, стоимость которых снизилась с более чем двухкратного значения MSRP до полуторакратного.

Однако последние данные 3DCenter рисуют мрачную картину для продукции обеих компаний. В настоящее время цены на серию RTX 30 выросли до 1,7 MSRP, что составляет самое высокое значение с июня. Точно так же карты Radeon RX 6000 теперь в среднем в 1,74 раза превышают рекомендованную стоимость.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Кроме того, 3DCenter добавляет, что Radeon RX 6800 XT самая переоцененная видеокарта. AMD рекомендует продавать её за 649 евро в еврозоне, но в рознице местные барыги просят за неё более 1299 евро. Как сообщалось ранее, ни AMD, ни NVIDIA не ожидают, что цены упадут. Вместо этого они утверждают, что доступность может оставаться ограниченной до конца следующего года, вплоть до выхода следующего поколения продуктов серий GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000. Ненамного лучше выглядит и рынок подержанных видеокарт, включая иностранные и отечественные торговые площадки.