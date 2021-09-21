В сентябре видеокарты Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30 снова дорожают по всему миру
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К большому сожалению, текущие цены на видеокарты не стремятся приближаться к рекомендованной производителем. Конечно на данный момент карты серии GeForce RTX 30 больше не имеют трехкратного превышения рекомендованной розничной цены, как это было в середине мая, однако они снова начали расти. То же самое касается и видеокарт серии Radeon RX 6000, стоимость которых снизилась с более чем двухкратного значения MSRP до полуторакратного.
Однако последние данные 3DCenter рисуют мрачную картину для продукции обеих компаний. В настоящее время цены на серию RTX 30 выросли до 1,7 MSRP, что составляет самое высокое значение с июня. Точно так же карты Radeon RX 6000 теперь в среднем в 1,74 раза превышают рекомендованную стоимость.
Кроме того, 3DCenter добавляет, что Radeon RX 6800 XT самая переоцененная видеокарта. AMD рекомендует продавать её за 649 евро в еврозоне, но в рознице местные барыги просят за неё более 1299 евро. Как сообщалось ранее, ни AMD, ни NVIDIA не ожидают, что цены упадут. Вместо этого они утверждают, что доступность может оставаться ограниченной до конца следующего года, вплоть до выхода следующего поколения продуктов серий GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000. Ненамного лучше выглядит и рынок подержанных видеокарт, включая иностранные и отечественные торговые площадки.
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