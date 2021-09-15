Сентябрьское обновление PS5 приносит поддержку слота M.2 SSD для всех пользователей
С момента выхода PS5 прошло много времени, но лишь сейчас компания Sony предоставила доступ к слоту расширения SSD-накопителя M.2 благодаря сентябрьскому обновлению системы. Это не единственная функция, которую принесет новое обновление. Sony также поработала над некоторыми улучшениями в навигации по пользовательскому интерфейсу, а также в пользовательском интерфейсе PlayStation Now.
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Японский гигант также добавил поддержку 3D-звука через динамики, встроенные в телевизоры, хотя не совсем понятно, что это дает. Похоже, что он использует микрофон на контроллерах DualSense для измерения акустики комнаты, чтобы максимально улучшить звуковые эффекты. Обновлением также приносит доступ к встроенным настройкам эквалайзера беспроводной гарнитуры Pulse 3D.
Что касается обновления SSD, то для этого потребуется SSD на шине PCIe 4.0 с минимальной скоростью последовательного чтения 5500 МБ/с. Таким образом только новейшие высокопроизводительные твердотельные накопители соответствуют стандартам Sony. Sony разместило полное руководство, объясняющее требования, которое можно найти по ссылке. Кроме того, есть соответствующее видео об обновлении SSD.
Sony также обновит PS Remote Play и PS apps, самым большим нововведением которых является возможность подключаться к PlayStation через мобильное соединение для передачи данных, а не только через Wi-Fi. Минимальное требование к скорости соединения составляет не менее 5 Мбит/с, но Sony рекомендует не менее 15 Мбит/с в обоих направлениях для плавного игрового процесса.
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