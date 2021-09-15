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С момента выхода PS5 прошло много времени, но лишь сейчас компания Sony предоставила доступ к слоту расширения SSD-накопителя M.2 благодаря сентябрьскому обновлению системы. Это не единственная функция, которую принесет новое обновление. Sony также поработала над некоторыми улучшениями в навигации по пользовательскому интерфейсу, а также в пользовательском интерфейсе PlayStation Now.

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Японский гигант также добавил поддержку 3D-звука через динамики, встроенные в телевизоры, хотя не совсем понятно, что это дает. Похоже, что он использует микрофон на контроллерах DualSense для измерения акустики комнаты, чтобы максимально улучшить звуковые эффекты. Обновлением также приносит доступ к встроенным настройкам эквалайзера беспроводной гарнитуры Pulse 3D.

Что касается обновления SSD, то для этого потребуется SSD на шине PCIe 4.0 с минимальной скоростью последовательного чтения 5500 МБ/с. Таким образом только новейшие высокопроизводительные твердотельные накопители соответствуют стандартам Sony. Sony разместило полное руководство, объясняющее требования, которое можно найти по ссылке. Кроме того, есть соответствующее видео об обновлении SSD.

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Sony также обновит PS Remote Play и PS apps, самым большим нововведением которых является возможность подключаться к PlayStation через мобильное соединение для передачи данных, а не только через Wi-Fi. Минимальное требование к скорости соединения составляет не менее 5 Мбит/с, но Sony рекомендует не менее 15 Мбит/с в обоих направлениях для плавного игрового процесса.



