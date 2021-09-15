Еще в августе прошлого года бренд Redmi показал свой первый ноутбук игрового класса Redmi G, рекламируя его в качестве доступного и функционального варианта. Судя по всему Redmi G оказался довольно успешным для компании, поскольку Redmi теперь подтвердил, что следующее поколение ноутбука уже не за горами.

Суббренд компании Xiaomi планирует запустить Redmi G 2021 года на следующей неделе. В сообщении Redmi на своей странице в Weibo подтвердил выпуск Redmi G (2021) через неделю 22 сентября, разместив соответствующий рекламный плакат.

Подробные характеристики ноутбука Redmi G 2021 модельного года неизвестны. Если судить по дате анонса, то поклонникам продукции компании не стоит ждать новейших процессоров поколения Alder Lake. Максимум, на что стоит рассчитывать, так это на флагманские процессоры Intel текущего 11-го поколения. Кроме того, ноутбук должен получить 16,1-дюймовый дисплей с частотой 144 Гц. О цене также ничего не известно. Для справки, первый Redmi G в минимальной комплектации на старте продаж стоил 760 долларов.