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Пока фанаты игровой вселенной Far Cry находятся в ожидании выхода очередной части игры, выход которой ожидается 7 октября, издательство Ubisoft решила порадовать игроков бесплатной раздачей Far Cry 3. Многие по праву считают эту часть лучшей, если не учитывать оригинальную игру 2004 года. Раздача игры проходит через сервис Ubisoft Connect, ранее носивший название UPlay на персональных компьютерах. Все, что нужно сделать, это создать учетную запись Ubisoft Connect, войти в свою учетную запись, перейти на официальную страницу раздачи подарков Ubisoft и активировать свой ключ. Аттракцион невиданной щедрости продлится до 11 сентября, так что у всех есть время, чтобы обзавестись игрой. Причем это не временная акция, а игра будет вашей навсегда.

Правда есть небольшая проблема. После объявления раздачи игры сервера Ubisoft Connect начали работать с перебоями, учитывая огромное количество людей, пытающихся заполучить Far Cry 3. Можно немного подождать, пока схлынет ажиотажный наплыв любителей халявы. Если вы вдруг прилетели с другой планеты и не играли в игры серии Far Cry, то крайне рекомендуется попробовать именно третью часть франшизы из-за увлекательного сюжета и крайне интересного отрицательного героя Вааса.

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Разочарование может постичь владельцев лишь консолей, которых не позвали на устроенный издательством Ubisoft пир.