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Компания Sony постоянно обновляет и оптимизирует свои эксклюзивные игры, изначально выпущенные для PS4, для консоли текущего поколения PlayStation 5. Приключенческая игра от третьего лица Horizon Zero Dawn, отлично смотревшаяся в своем первоначальном виде на PS4 и PS4 Pro, теперь получила небольшое обновление, которое дает гораздо больше, чем можно было бы предположить из-за его крошечного размера. На Youtube канале Digital Foundry было протестировано обновление Horizon Zero Dawn для PS5, и тем кто является поклонником игры определенно стоит посмотреть выложенный в сеть ролик.

После патча для PS5 игра отлично работает со скоростью 60 кадров в секунду, сохраняя при этом высокое разрешение 4k. Игровой процесс безусловно выигрывает от гораздо более плавной частоты кадров, позволяя игроку быстрее реагировать на события, происходящие на экране. Аналитики из Digital Foundry также обнаружили, что проблема с потоковой передачей текстур с высоким разрешением, которая была сильно заметна в версии игры для PlayStation 4, больше не проявляется на PlayStation 5, возможно, из-за ее гораздо более скоростного твердотельного накопителя.

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Нет сомнений в том, что после обновления для PS5 Horizon Zero Dawn выглядит лучше, чем прежде. Фанатам, с нетерпением ждущим преемника популярной эксклюзивной игры для Playstation, обязательно стоит вновь пройти Horizon Zero Dawn в ожидании появления следующей части Horizon Forbidden West, выход которой запланирован на 18 февраля 2022 года.