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Поддержка приложений Android может появиться и на консолях Xbox

Такой вывод следует из размещенной в Microsoft Store информации
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 Как известно, Windows 11 будет поддерживать Android приложения, но похоже, что это не единственный продукт Microsoft, имеющий эту функцию. Согласно появившейся информации от Microsoft, похоже, что консоли Xbox также получат поддержку приложений Android.

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 Microsoft недавно добавила список подсистем Windows для Android в Microsoft Store. В соответствии с его системными требованиями пользователю понадобится система на базе Arm64 или x64 под управлением Windows 10 22000.63 или выше с минимум 8 ГБ памяти или Xbox One. На данный момент инструмент доступен только для ПК, несмотря на системные требования, согласно которым он также будет поддерживать Xbox One.

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 Microsoft указывает поддержку Xbox One по нескольким причинам. Первое - это перенос приложений Android на Xbox, чтобы пользователи консолей получили множество игр и программ без дополнительных затрат. Другая возможность позволит разработчикам опробовать приложения Android на консолях.

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 Планы Microsoft по добавлению функции на Xbox One не кажутся надуманными, учитывая, что ОС Windows 10/11 и Xbox имеют много общего. В Windows 11 поддержка приложений Android осуществляется путем приобретения приложения или игры через Amazon Appstore и использования технологии Intel Bridge для их запуска.

 Приложения для Android, такие, как Reddit, Discord, Facebook, Messenger, Whatsapp, приложения для повышения производительности и игры, будут долгожданным дополнением к среде Xbox, значительно расширяющим его возможности до такой степени, что консоль превращается из сугубо игрового устройства в полноценный бюджетный персональный компьютер.

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