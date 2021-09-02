Xiaomi 12 Ultra получит режим сверхзамедленной съемки видео со скоростью 1920 к/с
Предполагается, что разрабатываемый в настоящее время смартфон Xiaomi 12 Ultra, будет иметь систему с тремя камерами разрешением 50 Мп. В их число входит основная нижняя камера, сверхширокоугольный объектив и перископический телеобъектив с 5-кратным зумом.
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Digital Chat Station, сообщивший выше упомянутую новость, теперь добавил, что основная камера в Xiaomi 12 также может получить возможность съемки видео в сверхзамедленном режиме на скорости 1920 кадров в секунду.
Другие спецификации включают LTPO дисплей с адаптивной частотой обновления, которая может динамически изменяться от 1 Гц до 120 Гц, и чипсет Snapdragon 898. В то время как Xiaomi 12 Ultra и Pro будут иметь камеры по 50 Мп, ожидается, что обычный вариант Xiaomi 12 будет иметь датчик на 200 Мп, который изначально предполагалось установить в Xiaomi 12 Ultra. В целом характеристики камер на бумаге выглядят довольно заманчиво. При этом одно дело большее количество мегапикселей, а другое - правильная работа программного обеспечения. Как всё будет работать покажет время.
Вполне вероятно, что производителем датчиков изображения для Mi 12 станет Samsung, которая недавно объявила о выпуске сенсоров ISOCELL HP1 на 200 Мп и сенсоров Dual Pixel Pro ISOCELL GN5 на 50 Мп.
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