Поскольку глобальный дефицит полупроводников продолжается, некоторые производители пользуются этой возможностью, чтобы избавиться от запасов устаревших устройств. Например, Asus без лишнего шума выпустила новую модель GeForce GT 730, которая дебютировала в 2014 году и даже тогда была ускорителем начального уровня.

Естественно, что в 2021 году никто не станет использовать видеокарту Asus GeForce GT 730 в качестве игровой. "Новинка" ориентирован на создателей контента, которым нужна видеокарта для работы с несколькими мониторами, что оправдывает ее применение даже сегодня. Видеокарта оснащена четырьмя портами HDMI 1.4b с поддержкой HDCP 2.2 и поддерживает мониторы с разрешением до 3840 x 2160 пикселей.

GeForce GT 730 имеет однослотовую конструкцию и имеет размеры 148 x 105 x 18 мм. Таким образом, у неё не должно возникнуть проблем с установкой в системы малого форм-фактора. Как и множество других моделей GeForce GT 730 последняя версия Asus оснащена пассивной системой охлаждения, чтобы снизить общий уровень шума системы.

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Карта GeForce GT 730 основана на графическом процессоре GK208 (Kepler). Стоит отметить, что Nvidia объявила о своем решении отказаться от поддержки Kepler в грядущем драйвере GeForce R470, выход которого намечен на 31 августа. Однако это относится только к обновлениям Game Ready. Владельцы ускорителей на архитектуре Kepler будут продолжать получать обновления безопасности до сентября 2024 года.

Что касается спецификаций, то GT 730 имеет 384 ядра CUDA с тактовой частотой 902 МГц в игровом режиме и тактовой частотой 927 МГц в режиме разгона. Карта оснащен 2 ГБ памяти стандарта GDDR5 со скоростью 5 Гбит/с и имеет 64-битный интерфейс памяти, а максимальная теоретическая пропускная способность составляет 40,1 ГБ/с.

Одним из потенциальных преимуществ выпуска новой модели старой карты является то, что GeForce GT 730 предъявляет очень низкие требования к питанию. Эта видеокарта вполне довольствуется тем, что предоставляет ей слот PCIe 2.0. Asus рекомендует для GeForce GT 730 блок питания мощностью 300 Вт.

На данный момент цена и доступность новой Asus GeForce GT 730 не известны. Однако, можно ориентироваться на другие модели GeForce GT 730, которые продаются по цене выше 100 долларов.