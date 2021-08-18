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Сегодня состоялся глобальный запуск нового бюджетного смартфона Redmi 10. Новинка стоит на ступень ниже Redmi Note 10, но может оказаться более привлекательной для некоторых пользователей, учитывая хороший дизайн и неплохие технические характеристики.

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Redmi 10 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Дисплей является адаптивным и может переключаться между 45 Гц, 60 Гц и 90 Гц в зависимости от просматриваемого контента. Работает смартфон на базе нового чипсета Mediatek Helio G88, имеет до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель объемом 128 ГБ.

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На задней панели Redmi 10 установлен блок из четырех камер, включающий основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный датчик на 8 Мп, датчика глубины на 2 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Расположение камер напоминает таковое в Xiaomi Mi 10 Ultra. Спереди находится 8-мегапиксельная камера для селфи.

Другие характеристики включают 3,5 мм разъем, NFC, стерео динамики, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт и обратную проводную зарядку 9 Вт, а также ИК датчик и боковой сканер отпечатков пальцев. Redmi 10 работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11 из коробки. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: Pebble White, Carbon Grey, Sea Blue.

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Redmi 10 доступен в конфигурациях с 4 Гб ОЗУ и 64 ГБ накопителем за 179 долларов, с 4 Гб ОЗУ и 128 ГБ накопителем за 199 долларов и с 6 Гб ОЗУ и 128 ГБ накопителем за 219 долларов.