Состоялся глобальный запуск смартфона Redmi 10 на чипсете Helio G88
Сегодня состоялся глобальный запуск нового бюджетного смартфона Redmi 10. Новинка стоит на ступень ниже Redmi Note 10, но может оказаться более привлекательной для некоторых пользователей, учитывая хороший дизайн и неплохие технические характеристики.
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Redmi 10 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Дисплей является адаптивным и может переключаться между 45 Гц, 60 Гц и 90 Гц в зависимости от просматриваемого контента. Работает смартфон на базе нового чипсета Mediatek Helio G88, имеет до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель объемом 128 ГБ.
На задней панели Redmi 10 установлен блок из четырех камер, включающий основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный датчик на 8 Мп, датчика глубины на 2 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Расположение камер напоминает таковое в Xiaomi Mi 10 Ultra. Спереди находится 8-мегапиксельная камера для селфи.
Другие характеристики включают 3,5 мм разъем, NFC, стерео динамики, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт и обратную проводную зарядку 9 Вт, а также ИК датчик и боковой сканер отпечатков пальцев. Redmi 10 работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11 из коробки. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: Pebble White, Carbon Grey, Sea Blue.
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Redmi 10 доступен в конфигурациях с 4 Гб ОЗУ и 64 ГБ накопителем за 179 долларов, с 4 Гб ОЗУ и 128 ГБ накопителем за 199 долларов и с 6 Гб ОЗУ и 128 ГБ накопителем за 219 долларов.
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