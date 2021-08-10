112 Гб конфиденциальных файлов AMD, Intel и AMI могут попасть в сеть после взлома серверов Gigabyte
Чуть более недели назад, 2 августа некие хакеры смогли взломать серверы Gigabyte, что вынудило компанию временно отключить некоторые из своих систем. Gigabyte утверждает, что её повседневная работа не пострадала. После случившегося, крупнейший производитель видеокарт и материнских плат начал сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы справиться с последствиями этой кибератаки.
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По сообщению ресурса TechPowerUp, после взлома данные, находящиеся на серверах компании были зашифрованы, и компания будет вынуждена заплатить мошенникам за их расшифровку. Однако, Gigabyte может иметь копии всех зашифрованных файлов, хранящихся в других более защищенных от внешнего вмешательства компьютерах. В этом случае риск потери данных может быть минимальным.
Хотя Gigabyte не раскрывает содержимое взломанных серверов, есть информация, что группа хакеров под названием RansomEXX могла получить доступ к 112 ГБ конфиденциальной информации, касающейся партнеров компании, таких как AMD, Intel и AMI. Похищенная информация может содержать файлы о будущих продуктах, планы развития или различные ключи безопасности для BIOS. Естественно, что разглашение тех или иных сведений раньше времени может серьезно навредить как самой Gigabyte, так и её партнерам.
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