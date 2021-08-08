На JD.com и Tmall уже предзаказано 230000 смартфонов Xiaomi Mi MIX 4
Спустя три года Xiaomi наконец-то решила выпустить очередной смартфон серии Mi MIX и через несколько дней компания представит Mi MIX 4. В настоящее время Xiaomi Mi MIX 4 доступен для ознакомления в Xiaomi Mall, JD.com и официальном магазине Tmall. Согласно недавним сообщениям количество предзаказов MIX 4 только на JD.com и Tmall превышает 230000. Это показывает высокую заинтересованность потребителей в данном смартфоне. Интересно, что такое количество людей заказали телефон, даже не зная его стоимость. Однако преимуществом участия в предзаказе заключается в том, что таким покупателям предоставляется приоритетная доставка и, возможно, более низкая цена.
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По заявлению представителя Xiaomi, компания официально представит смартфон Mi MIX 4, а также другие не менее интересные устройства 10 августа. Одной из таких новинок станет планшет Xiaomi Mi Pad 5 со множеством улучшений и аж восемью динамиками. На мероприятии выступит лично Лэй Цзюнь, представив новые устройства компании, а также расскажет проблемах, с которыми сталкивается Xiaomi.
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