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Сегодня стало известно, что компания AMD анонсирует старшую видеокарту серии Radeon RX 6600 среднего класса 30 июля на выставке Chinajoy 2021 в Шанхае. Анонс станет первым этапом на пути к выходу в продажу. Через неделю после анонса компания AMD снимет запрет на распаковку видеокарт, а завершится эпопея 11 августа, когда видеокарта Radeon RX 6600 XT поступит в продажу. Интересно, что ничего не сказано о снятии запрета на обзоры видеокарты. Хотя обычно при выходе новых графических карт, это происходит за пару дней до поступления в продажу.

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На данный момент о видеокарте AMD Radeon RX 6600 XT известно практически всё. Новинка является старшей в серии и получит полноценный чип Navi 23 XT с 32 вычислительными блоками, которые в общей сложности содержат 2048 потоковых процессоров. Карта будет комплектоваться 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 со 128-битной шиной.

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Кроме того, вчера в сеть попала информация о рекомендованной стоимости видеокарты, которая составит 349 долларов, однако, по данным некоторых источников ожидать такой цены не стоит. Предполагается, что минимальная стоимость Radeon RX 6600 XT в Европе составит 499 евро.