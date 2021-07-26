Radeon RX 6600 XT будет анонсирована 30 июля на мероприятии Chinajoy 2021
Сегодня стало известно, что компания AMD анонсирует старшую видеокарту серии Radeon RX 6600 среднего класса 30 июля на выставке Chinajoy 2021 в Шанхае. Анонс станет первым этапом на пути к выходу в продажу. Через неделю после анонса компания AMD снимет запрет на распаковку видеокарт, а завершится эпопея 11 августа, когда видеокарта Radeon RX 6600 XT поступит в продажу. Интересно, что ничего не сказано о снятии запрета на обзоры видеокарты. Хотя обычно при выходе новых графических карт, это происходит за пару дней до поступления в продажу.
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На данный момент о видеокарте AMD Radeon RX 6600 XT известно практически всё. Новинка является старшей в серии и получит полноценный чип Navi 23 XT с 32 вычислительными блоками, которые в общей сложности содержат 2048 потоковых процессоров. Карта будет комплектоваться 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 со 128-битной шиной.
Кроме того, вчера в сеть попала информация о рекомендованной стоимости видеокарты, которая составит 349 долларов, однако, по данным некоторых источников ожидать такой цены не стоит. Предполагается, что минимальная стоимость Radeon RX 6600 XT в Европе составит 499 евро.
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