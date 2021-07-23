Процессоры AMD Ryzen 5000G появились в розничных магазинах по завышенным ценам
Портал Tom’s Hardware опубликовал новую информацию о серии процессоров AMD Ryzen 5000G. Как известно, новые процессоры AMD были анонсированы ещё в июне, но должны быть выпущены в розничную продажу только 5 августа. Некоторые магазины Канады, Испании и Франции начали принимать предварительные заказы на процессоры, но цены на них отличаются от рекомендованных производителем.
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Старший процессор AMD Ryzen 7 5700G представляет собой 8-ядерный и 16-поточный чип с максимальной тактовой частотой 4,6 ГГц и рекомендованной ценой 359 долларов США. Ресурс Tom’s Hardware обнаружил его в четырех магазинах, и ни в одном из них цена не соответствует официальной. Стоимость процессора находится в пределах от 369 до 422 долларов. Менее мощный APU Ryzen 5 5600G является 6-ядерным и 12-поточным с максимальной частотой 4,4 ГГц и рекомендованной ценой 259 долларов. Стоимость этого процессора в тех же магазинах составляет от 272 до 303 долларов. Причем эта цена не включает НДС, таким образом чипы будут стоить ещё дороже.
Однако, не стоит расстраиваться, так как в начальный период стоимость любых новых комплектующих превышает рекомендованную. К сожалению, отечественные ретейлеры намного более жадные, и наценка на новые процессоры в России всегда значительно выше, чем в иностранных магазинах.
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