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Компания ASUS представила два ноутбука с процессорами Intel Tiger Lake: Chromebook CX9 и Chromebook Flip CX5.

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Chromebook CX9 выполнен в стандартном форм-факторе ноутбука. Он представлен во множестве конфигураций, включая мощный процессор Core i7-1165G7 со встроенным графическим чипом Intel Iris Xe. Кроме того, новинка оснащается 16 Гб оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом до 512 ГБ.

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Дисплей устройства имеет диагональ 14 дюймов с разрешением либо FullHD, либо 4K. Full HD дисплей имеет 100% охват sRGB и яркость 400 нит, а дисплей разрешением 4K - 95% охват sRGB и яркость 550 нит.

При изготовлении ноутбука ASUS Chromebook CX9 применяется алюминий, а толщина устройства составляет всего 16 мм. Кроме того, он соответствует стандарту MIL-STD-810H, выдерживая падения и удары. Немаловажным в новинке является время автономной работы, которое по заявлению ASUS составляет 14 часов.

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Что касается ASUS Chromebook Flip CX5, то это по большому счету - Chromebook CX9. Он работает на процессоре Intel Core i7-1160G7, который немного менее мощный, чем установленный в Chromebook CX9. Так же как и старшая версия, устройство оснащается 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ. Дисплей имеет разрешение лишь Full HD, однако обладает сенсорным экраном, благодаря чему Chromebook Flip CX5 можно использовать как планшет. Chromebook Flip CX5 также изготовлен из алюминия, но немного тяжелее CX9.

Стоимость ASUS Chromebook CX9 начинается от 750 долларов с процессором Intel Core i3-1115G4, 128 ГБ SSD накопителем и 8 ГБ оперативной памяти, а модель с процессором Core i7-1165G7, 512 ГБ накопителем и 16 ГБ оперативной памяти в онлайн-магазине ASUS стоит 1150 долларов. Что касается ASUS Chromebook Flip CX5, то он пока недоступен для покупки, а его стоимость составляет 1050 долларов. Правда конфигурация ноутбука с такой ценой неизвестна.