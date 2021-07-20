Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS анонсировала Chromebook CX9 и Chromebook CX5 на базе процессоров Intel Tiger Lake

Новинки во многом схожи, но есть ряд существенных различий
[ ] для раздела Блоги
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Компания ASUS представила два ноутбука с процессорами Intel Tiger Lake: Chromebook CX9 и Chromebook Flip CX5.

реклама

 Chromebook CX9 выполнен в стандартном форм-факторе ноутбука. Он представлен во множестве конфигураций, включая мощный процессор Core i7-1165G7 со встроенным графическим чипом Intel Iris Xe. Кроме того, новинка оснащается 16 Гб оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом до 512 ГБ.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

 Дисплей устройства имеет диагональ 14 дюймов с разрешением либо FullHD, либо 4K. Full HD дисплей имеет 100% охват sRGB и яркость 400 нит, а дисплей разрешением 4K - 95% охват sRGB и яркость 550 нит.

 При изготовлении ноутбука ASUS Chromebook CX9 применяется алюминий, а толщина устройства составляет всего 16 мм. Кроме того, он соответствует стандарту MIL-STD-810H, выдерживая падения и удары. Немаловажным в новинке является время автономной работы, которое по заявлению ASUS составляет 14 часов.

реклама

 Что касается ASUS Chromebook Flip CX5, то это по большому счету - Chromebook CX9. Он работает на процессоре Intel Core i7-1160G7, который немного менее мощный, чем установленный в Chromebook CX9. Так же как и старшая версия, устройство оснащается 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ. Дисплей имеет разрешение лишь Full HD, однако обладает сенсорным экраном, благодаря чему Chromebook Flip CX5 можно использовать как планшет. Chromebook Flip CX5 также изготовлен из алюминия, но немного тяжелее CX9.

 Стоимость ASUS Chromebook CX9 начинается от 750 долларов с процессором Intel Core i3-1115G4, 128 ГБ SSD накопителем и 8 ГБ оперативной памяти, а модель с процессором Core i7-1165G7, 512 ГБ накопителем и 16 ГБ оперативной памяти в онлайн-магазине ASUS стоит 1150 долларов. Что касается ASUS Chromebook Flip CX5, то он пока недоступен для покупки, а его стоимость составляет 1050 долларов. Правда конфигурация ноутбука с такой ценой неизвестна.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel asus tiger lake chromebook
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
46
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
33
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
15
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 33
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 46
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
116
Видеокарты GeForce RTX 3060 продолжают дешеветь на фоне падения цены Ethereum
45
Согласно опросу СМИ, больше половины игроков ни разу даже не запускали Cyberpunk 2077
30
Последняя распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS завтра в 8:00
40
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
111
Утечка: CDPR выпустит 17 бесплатных DLC для Cyberpunk 2077
30
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070 Ti приближаются к уровню GeForce RTX 3060 Ti в России
22
Российские майнеры пригласили в страну китайских фермеров со своим оборудованием для добычи Биткоина
30
Падение цен на видеокарты замедлилось после остановки поставок NVIDIA графических чипов
20
Первые инженерные процессоры Core i9-12900K появились на чёрном рынке в Китае за 1150 долларов
14
Valve убрали ограничения при предзаказе Steam Deck
7
World Of Tanks скоро получит обновление 1.14: рассказываем, что нового
15
Илон Маск сменил аватарку в Твиттере в поддержку криптовалюты Dogecoin
8
Намек на дату выпуска Windows 11 обнаружили в примечаниях к драйверу Intel
5
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
24
Графические ускорители AMD начали дорожать в Европе
15
Ускорение загрузки игр с DirectStorage будет доступно в Windows 10
14
Культовые Dust 2 и Inferno из CS:GO перенесли на Unreal Engine 5
+
На Тайване видеокарты уже продают по рекомендованной цене
69
Некоторые видеокарты на распродаже DNS оказались на 40 000 рублей дороже, чем в других магазинах
22

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
118
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
68
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
27
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:04
Во, во! Чему и как по телевизору учат - то и получаем в инете.
Microsoft говорит о падении сетевой вежливости второй год подряд
Lamerusha Lat
23:59
Ахаха, нигилисты повылезали.
Windows 10 получит поддержку технологии DirectStorage
Алексей Полянский
23:57
Интел признали поражение. Лиза вытерла о них ножки. Теперь вместо образно 5 нм и 6 ггц надо клепать нечто похожее на арм процы, и втюхивать всем про "энергосбережение". Ну будет он в хроме жрать не 5 ...
Первые инженерные процессоры Core i9-12900K появились на чёрном рынке в Китае за 1150 долларов
Модератор, не удаляй комменты плез
23:56
Дрысня очередная. Всё в стиле рокстар
Grand Theft Auto Online пополнилась обновлением Los Santos Tuners
Александр Новак
23:52
Всмысле не увидим скидок, если ты кричишь о скидках в каждом посте? Или это другое?
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
Виталий Shokerxxx
23:51
да будет как с 12 директом типо на 400 % быстрее) знаем плавали уже.
Windows 10 получит поддержку технологии DirectStorage
RandomXP
23:48
Сервера рабочие перевожу на EPYC - руководство и пользователи оч довольны. Первым нравится цена за ядро, вторым - производительность в прикладных задачах (работа с базами данных) Так что поддерживаю в...
Продажи процессоров AMD падают, но прибыль продолжает расти
DarkShaman
23:47
Очередное вранье заглота (((
Первые тесты геймерской Radeon RX 6600 XT подтвердили её превосходство над GeForce RTX 3070 Ti
Arkue
23:43
Ну, это ответ на игры нового поколения на PS5, которых... просто нет.
До конца июля в Xbox Game Pass появятся Microsoft Flight Simulator, The Ascent и ещё 9 игр
SpeedT
23:43
Попытка отвлечь глупых людей от 3070ти, чтобы купить ее самому?=) Надо сразу выкатить тест, где РХ550 быстрее 3070ти - сразу меньше покупателей у последней будет, что выгодно тем, кто захочет ее купит...
Первые тесты геймерской Radeon RX 6600 XT подтвердили её превосходство над GeForce RTX 3070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем